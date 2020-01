A Bologna per Art City Week: gli eventi e i luoghi da non perdere nella settimana dell’arte (Di venerdì 17 gennaio 2020) Per riflettere sul tempo: AGAINandAGAINandAGAINand La prima: Romeo Castellucci - La vita nuovaIo sono un pittore: Studio privato di Concetto PozzatiAlla Stazione: Riccardo Benassi. Morestalgia Il semaforo blu nel centenario di Gianni RodariLa percezione: Villa delle RoseSissi. VestimentiAlla scoperta del Padiglione de l'Esprit NouveauUna donna a Casa MorandiIl presente delle scienzeLa storiaUna donna in musicaUna donna al Museo della MusicaSilvia Camporesi. Circular ViewMai visto un Cubo?Gli specchi di Palazzo Re EnzoSilvia Costa alla Casa delle Donne3 Body Configurations (nella visione di 3 artiste)L'acqua all'Oratorio San Filippo NeriPer chi ama i classiciMetti una pietra a San LazzaroSculptural Training al Museo Temporaneo del Navile I diritti umani messi in luceIl resto della cittàIl ciboSempre più eventi, in un numero sempre maggiore di luoghi in ... Leggi la notizia su vanityfair

