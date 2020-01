5S-Pd-FdI-Lega: assegnare postazioni Muratte a urtisti (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma – assegnare temporaneamente agli urtisti le postazioni in via delle Muratte rimaste finora inutilizzate dai librai del Centro storico. È l’impegno a cui vengono chiamati la sindaca di Roma, Virginia Raggi e la sua Giunta da una mozione d’Aula congiunta depositata con le firme di M5S, Fdi, Pd e Lega. A sottoscrivere il documento, che arriva dopo l’iniziale rifiuto del Campidoglio a concedere le postazioni di via delle Muratte, sono stati il presidente M5S dell’Assemblea, Marcello De Vito e i capigruppo degli altri maggiori partiti dell’arco capitolino, Andrea De Priamo (Fdi), Giulio Pelonzi (Pd) e Maurizio Politi (Lega). L'articolo 5S-Pd-FdI-Lega: assegnare postazioni Muratte a urtisti proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

