5mila euro di multa alla Fiorentina per i cori contro Gasperini (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Lega ha diramato il comunicato del Giudice sportivo relativo agli ottavi di finale di Coppa Italia. Di seguito riportiamo la nota riguardante i fatti di casa gigliata: Ammenda di 5.000 euro alla società Fiorentina per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, elevato ripetutamente, da tutti i settori occupati dello stadio, un coro becero e offensivo nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria. Inoltre multa di 1.500 euro ed una giornata di squalifica a German Pezzella, reo di aver simulato in area avversario un intervento falloso. L'articolo 5mila euro di multa alla Fiorentina per i cori contro Gasperini ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

