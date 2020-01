4 anni senza Giulio Regeni: senza verità e giustizia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Abbiamo parlato del caso Regeni, ha così risposto Conte, alla domanda di un giornalista, dopo l'incontro per la vicenda libica, che si è svolto con il dittatore egiziano Al Sisi. Che il 2020 potesse segnare un cambiamento, dei segnali c'erano. E ne avevamo scritto anche in questo sito. In un paese che è sull'orlo di una rivolta sociale e politica enorme. Ma la diffidenza è tanta, anche perché senza accordi di cooperazione giudiziaria, come più volte è stato denunciato dalla parte (...) - Tribuna Libera / Egitto, Al Sisi , Giulio Regeni, Conte Giuseppe Leggi la notizia su feedproxy.google

