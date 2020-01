20th Century Fox: Disney cambia lo storico nome in 20th Century Studios (Di sabato 18 gennaio 2020) 20th Century Fox non esiste più: Disney ha modificato il nome della storica casa di produzione in 20th Century Studios. 20th Century Fox non esiste più: Disney ha modificato lo storico nome della casa di produzione trasformandolo in 20th Century Studios, come rivelato ora dal magazine Variety che ha condiviso le scelte prese. Fox è stato rimosso anche da Fox Searchlight Pictures che diventerà semplicemente Searchlight Pictures, mentre per ora non sono state condivise notizie ufficiali per quanto riguarda 20th Century Fox Television e Fox 21 Television. Il magazine ha inoltre spiegato che lo staff della casa di produzione ha fatto i conti con i cambiamenti delle proprie e-mail che ora, al posto di fox.com, riportano il dominio searchlightpictures.com. Sul ... Leggi la notizia su movieplayer

