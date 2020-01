Xm24 Bologna, sgomberata ex caserma Sani: blitz della polizia e manifestanti in corteo (Di giovedì 16 gennaio 2020) blitz alle prime luci dell’alba di oggi da parte della polizia che ha sgomberato con la forza la ex caserma Sani di Bologna sede del collettivo Xm24. Lo sgombero è arrivato nel giorno esatto della scadenza della trattativa col Comune dopo l’occupazione del novembre scorso che aveva seguito lo sgombero della vecchia sede. Leggi la notizia su fanpage

dvaldi1 : #Bologna una città in svendita #PD e questo #XM24 - Muhlbauer_ : RT @MILinMOV: SGOMBERATO IL NUOVO XM24 Questa mattina è avvenuto lo sgombero dell'ex-caserma Sani di Bologna che era diventata la nuova ca… - nonnachicca58 : RT @harlock1990: Bologna, contro #Xm24 ancora uno sgombero targato #PD -