Wanda Nara trucca il lato B prima del Grande Fratello Vip: gli scatti hot in camerino (Di giovedì 16 gennaio 2020) Wanda Nara è l'opinionista della nuova edizione del GF Vip, dove a ogni puntata sfoggia un look sexy e appariscente. prima di presentarsi in studio, però, passa sotto le "grinfie" dei make-up artist che le truccano anche il lato b, nonostante debba poi coprirlo. Leggi la notizia su fanpage

GrandeFratello : 20 anni di storia, di situazioni incredibili... un viaggio pazzesco che non finisce mai... ?? Benvenuti ad una nuo… - ZerounoTv : Wanda Nara trucca il lato B prima del Grande Fratello Vip: gli scatti hot in camerino - Noovyis : (Wanda Nara scollatissima e con gli stivali fluo al GF Vip: quanto costa il suo look) Playhitmusic -… -