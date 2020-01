Wanda Nara sfida Belen, la farfallina lascia tutti a bocca aperta (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’opinionista del Grande Fratello Vip Wanda Nara si lascia andare ad uno scatto molto curioso a Parigi in riva alla Senna. aperta la sfida con Belen Rodriguez Wanda Nara è sempre protagonista. Il suo ultimo scatto su Instagram lo certifica nella maniera più assoluta. Una foto con un elegante cappotto e sotto nient’altro scattata a Parigi in riva alla Senna, all’ombra della Tour Eiffel. Un effetto vedo non vedo capace di fare il giro del web in pochi minuti a suon di condivisioni e apprezzamenti di ogni genere. Il commento che accompagna l’immagine, “Iba volando con las alas rotas” che tradotto in italiano significa “volava con le ali spezzate”, è dovuto al tatuaggio di una piccola aquila che si intravede proprio in prossimità dell’inguine. Una frase dovuta probabilmente alle vicissitudini del passato ... Leggi la notizia su chenews

