Volley, SuperLega 2020: 15ma giornata. Prima sconfitta di Civitanova, Perugia vince 3-2. Ok Trento e Modena (Di venerdì 17 gennaio 2020) La SuperLega è tornata protagonista dopo la sosta di tre settimane per fare spazio ai tornei preolimpici, il massimo campionato italiano di Volley maschile è sceso in campo con la quindicesima giornata: questa sera si sono giocate quattro partite dopo l’anticipo vinto ieri da Ravenna contro Sora al tie-break mentre il confronto tra Vibo Valentia e Padova è stato rinviato a data da destinarsi vista la non omologabilità del PalaMaiata. Non sono mancati i colpi di scena in questo turno infrasettimanale con le big grandissime protagoniste. Civitanova ha perso la Prima partita di questo campionato, la Lube interrompe la sua striscia dopo 13 vittorie: i Campioni d’Italia sono stati sconfitti in casa da un’arrembante Milano che si è imposta al tie-break rimontando da 2-1. I ragazzi di Fefé De Giorgi hanno incominciato l’anno con un ko ma si confermano saldamente al ... Leggi la notizia su oasport

