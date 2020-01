Volley, Francesca Piccinini torna a giocare: “Grandi stimoli e obiettivi, l’entusiasmo è quella di una ragazzina” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Francesca Piccinini è ufficialmente una nuova giocatrice di Busto Arsizio. La società ha comunicato l’arrivo della Divina della pallavolo italiana che già da domani sarà a disposizione di coach Stefano Lavarini e domenica potrebbe essere in campo a Chieri nell’incontro valido per la quindicesima giornata della Serie A1 di Volley femminile. La 41enne tornerà dunque a giocare dopo che a settembre aveva comunicato il suo ritiro dall’attività agonistica, la toscana rappresenterà un rinforzo importante per le Farfalle che attualmente occupano il secondo posto in classifica e questo rientro non nasconde il desiderio di puntare alla convocazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Francesca Piccinini ha rilasciato le sue prime dichiarazioni tramite il sito di Busto Arsizio: “Ho grandi obiettivi e stimoli, l’entusiasmo è quello della ragazzina che esordì in Serie A a 14 anni. Sono ... Leggi la notizia su oasport

