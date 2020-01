Vittorio Feltri ‘denuncia’ Repubblica per il titolo «Cancellare Salvini» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dopo varie querele ricevute nel corso degli anni per titoli discutibili, il quotidiano di Vittorio Feltri ha deciso di passare al contrattacco. Libero denuncia Repubblica al consiglio di disciplina dell’Ordine dei Giornalisti per il titolo che campeggiava in prima pagina nell’edizione del 15 gennaio 2020: «Cancellare Salvini». Nel mirino c’è il ‘trattamento’ riservato al suo giornale nel corso degli anni, più volte finito nel mirino per alcune scelte non esattamente in linea con in principi deontologici della professione. LEGGI ANCHE > Repubblica prova a spiegare a Salvini il significato del titolo «Cancellare Salvini» «Cari colleghi dell’Ordine, stamane il quotidiano Repubblica reca in prima pagina il seguente titolone di apertura: ‘Cancellare Salvini’. Non credo che l’intenzione del titolista fosse quella di Cancellare con la gomma il capo della Lega. È una frase ... Leggi la notizia su giornalettismo

disinformatico : La cialtronaggine imperversa. Complimenti a Vittorio Feltri e alla sua redazione di Libero, che spacciano un videog… - AmeriniYuri : @Jamesshunt3 @TucciTuccio Ipocriti di merda, ci pensavo giusto stamani dopo sentito, scusate il termine, Vittorio Feltri. - giornalettismo : E arrivò il giorno in cui #Libero denunciò #Repubblica (per il titolo #CancellareSalvini). L'annuncio di Vittorio… -