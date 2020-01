Vincenzi: chiusura discarica Colle Fagiolara è promessa mantenuta (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – “La chiusura ufficiale, questa mattina, della discarica di Colle Fagiolara e’ una promessa mantenuta e un segnale importante per una nuova politica dei rifiuti nel Lazio. La strada per una diffusa responsabilita’ territoriale nello smaltimento dei rifiuti e’ quella indicata dal presidente Zingaretti: ogni comunita’ deve provvedere per le proprie necessita’ e non e’ piu’ sostenibile che una realta’ grande, enorme come ad esempio Roma, possa ancora scaricare il peso dei suoi rifiuti sulle realta’ piu’ piccole”. Cosi’ in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Lazio. “Oggi la strada- continua Vincenzi- che si intraprende a Colleferro e’ una bella strada di riqualificazione, di recupero e ripristino ambientale. Per restituire ai ... Leggi la notizia su romadailynews

