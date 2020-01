Viganò accusa: così padre Georg ha isolato Benedetto XVI (Di giovedì 16 gennaio 2020) Giuseppe Aloisi Mons.Carlo Maria Viganò accusa Georg Gaenswein, segretario di Benedetto XVI, dell'esercizio di un "controllo" sul papa emerito Monsignor Georg Gänswein, prefetto della Casa pontificia e segretario particolare del papa emerito, come autore di un "controllo" che verrebbe "esercitato" su Benedetto XVI. Questa, in sintesi, è l'ultima accusa proveniente da un altro monsignore, quel Carlo Maria Viganò che la passata estate era arrivato a domandare le dimissioni di Papa Francesco attraverso un memorandum contenente delle presunte rilevazioni sul caso McCarrick. La vicenda del libro sul celibato sacerdotale, quello che in fin dei conti è stato pubblicato in Francia nella giornata di ieri, con tanto di firma dell'ex pontefice, è ancora un argomento di dibattito, tanto negli ambienti ecclesiastici quanto in quelli mediatici. A comunicare all'Ansa la richiesta di ... Leggi la notizia su ilgiornale

Viganò accusa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viganò accusa