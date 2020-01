Vieni da me, Nathalie Guetta rivela: “Ho ricevuto una lettera d’insulti” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Vieni da me, Nathalie Guetta di Don Matteo 12 parla degli insulti ricevuti per via del suo libro Ospite della Cassettiera di oggi di Vieni da me è stata l’attrice Nathalie Guetta, ovvero Natalina di Don Matteo, in onda stasera su Rai 1 con la seconda puntata della dodicesima stagione. L’attrice che interpreta la perpetua di Don Matteo si è raccontata a Caterina Balivo parlando della sua vita, della sua carriera e di molto altro. Il 20 gennaio, inoltre, uscirà il suo libro “Dodici in caso di stress” e l’attrice ha rivelato nel programma del pomeriggio di Rai 1 le difficoltà che ha riscontrato nel proporlo ad alcune case editrici francesi. La Guetta ha anche detto… Ho ricevuto una lettera d’insulti dove mi dicevano: “Come ti permetti a scrivere un libro così sconcio, così strano…” Insomma, il libro uscirà solo in Italia perché ... Leggi la notizia su lanostratv

BlitzQuotidiano : Vieni da Me, Nathalie Guetta: “Mi dispiace non essere moglie né mamma” -