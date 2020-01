VIDEO Martin Fourcade conquista la sprint della Coppa del Mondo di biathlon a Ruhpolding. Sono 80 vittorie in carriera (Di giovedì 16 gennaio 2020) l transalpino Martin Fourcade vince la 10 km sprint maschile di Ruhpolding, in Germania, valida per la Coppa del Mondo di biathlon e, approfittando dell’assenza del norvegese Johannes Boe, rafforza il primato nella classifica generale. La doppietta francese è completata dalla seconda posizione ottenuta da Quentin Fillon Maillet. Il pubblico di casa deve accontentarsi della terza piazza di Benedikt Doll. I primi tre hanno trovato lo zero al poligono. Dominik Windisch è il migliore degli azzurri e chiude 25°, mentre Thomas Bormolini cala nel finale e chiude 32°. Mancano la qualifica all’inseguimento invece Lukas Hofer, 75°, e Daniele Cappellari, 109°. Di seguito il VIDEO del trionfo del francese: VIDEO Martin Fourcade conquista la sprint della Coppa del Mondo di biathlon a Ruhpolding CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI ... Leggi la notizia su oasport

