VIDEO Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano 69-63, highlights e sintesi della partita. Wilbekin strepitoso con 22 punti, Rodriguez non brilla (Di giovedì 16 gennaio 2020) Seconda sconfitta consecutiva e decimo k.o. complessivo della stagione in Eurolega per l’Olimpia Milano, battuta quest’oggi in trasferta dal temibile Maccabi Tel Aviv per 63-69. Gli israeliani, trascinati da un ispirato Scottie Wilbekin autore di 22 punti, si sono confermati al terzo posto della classifica con un bilancio di 14 vittorie e 6 sconfitte, mentre i meneghini navigano per il momento in settima piazza solitaria in attesa degli incontri di Stella Rossa e Valencia, che potrebbero appaiare le Scarpette Rosse a quota dieci successi. Di seguito gli highlights ed i momenti salienti della sfida di Eurolega tra Maccabi Tel Aviv e Olimpia Milano: VIDEO highlights Maccabi-Olimpia Milano EUROLEGA 2020: .@SergioRodriguez is MONEY!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/yzhKrtLT0A — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 16, 2020 Paul Biligha chiude il primo tempo ... Leggi la notizia su oasport

