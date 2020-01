Via delle Puglie, proseguono i lavori-bis per il manto stradale (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento- proseguono i lavori riguardanti via delle Puglie per il rifacimento dell’asfalto. Un lavoro necessario dopo che i primi non furono effettuati in maniera adeguata, con un manto stradale praticamente saltato con l’arrivo del maltempo degli scorsi mesi. L’assessore comunale ai lavori Pubblici Mario Pasquariello riconobbe l’esigenza di intervenire, ma solo quando il meteo avrebbe dato un pò di tregua. Si è provveduto quindi alla riparazione di condotte sotterranee che avrebbero provocato il danno precedente. La situazione, si era aggravata i mesi scorsi fino a interessare anche le strade adiacenti, come Via delle Poste. Si lavora anche per il rifacimento delle strisce pedonali in via Torre della Catena, per evitare qualsiasi brutta sorpresa per i pedoni e investimenti in un tratto stradale che è stata già scena di ... Leggi la notizia su anteprima24

