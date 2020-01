Vertice Italia-Francia a Napoli: il Ministro Amendola annuncia la data del summit (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Il Ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, ha annunciato, attraverso un tweet, la data definitiva del Vertice tra Italia e Francia. Il summit si terrà il 27 febbraio a Napoli e vedrà la partecipazione del premier Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron che dovrebbero essere affiancati dai ministri degli Esteri, dell’Economia, della Giustizia, della Cultura e degli Affari europei. Gli altri temi dell’incontro di oggi, ha aggiunto Amendola, sono stati il Green Deal europeo, la Conferenza sul futuro dell’Europea, le migrazioni, l’allargamento dell’Ue ai Balcani e il Bilancio europeo 2021-2027. L'articolo Vertice Italia-Francia a Napoli: il Ministro Amendola annuncia la data del summit proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

