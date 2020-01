Verso un circo senza animali: commissione Senato approva risoluzione (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un circo senza animali? È questo l’impegno per il governo, così come previsto dalla risoluzione approvata dalla commissione Cultura del Senato. Una proposta votata dalla maggioranza, mentre si sono opposti i partiti di centrodestra. Verso un circo senza animali Mercoledì 15 gennaio la commissione Cultura del Senato ha votato una risoluzione con il quale s’impegna il governo ad avviare un percorso per valutare di togliere gli animali dal circo in Italia. Una proposta votata dalla maggioranza, contrari i partiti di centrodestra. Tale risoluzione è stata presentata lo scorso 8 gennaio, con la commissione permanente del Senato che impegna il Governo “a valutare, nell’ambito di un processo di revisione dei criteri di assegnazione dei contributi del FUS, tenendo conto di quanto già previsto dal decreto ministeriale 27 luglio 2017 e dalla legge 22 novembre 2017, n. ... Leggi la notizia su notizie

robdefab : RT @glfelicetti: Nuovo importante passo avanti verso civiltà. Commissione Cultura #Senato approva impegno a Ministro @dariofrance @_MiBACT… - dividol : RT @glfelicetti: Nuovo importante passo avanti verso civiltà. Commissione Cultura #Senato approva impegno a Ministro @dariofrance @_MiBACT… - OdetteFaviniVCO : RT @glfelicetti: Nuovo importante passo avanti verso civiltà. Commissione Cultura #Senato approva impegno a Ministro @dariofrance @_MiBACT… -