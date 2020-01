Verissimo: Michele Bravi sarà tra gli ospiti della puntata del 18 gennaio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tutto riparte da dove si è fermato, questa sarà la linea che seguirà Silvia Toffanin nell’intervistare il giovane Michele Bravi nella prossima puntata di Verissimo. L’incidente di Michele Bravi Il cantante si era ritirato dalle scene dopo essere stato protagonista di un incidente nel quale rimase uccisa una donna, la 58enne Rosanna Colia. Bravi si trovava a bordo del suo BMW quando, svoltando a sinistra per entrare in un passo carraio, si è trovato coinvolto in uno scontro con il motorino sul quale viaggiava la donna. Lo scorso maggio, il legale di Michele Bravi aveva fatto chiarezza sulle dinamiche del sinistro, spiegando una volta per tutte la dinamica. Bravi era stato rinviato a giudizio, su di lui pendeva l’accusa di omicidio stradale, l’udienza preliminare era stata calendarizzata al 5 dicembre scorso, ma successivamente spostata a data da definirsi a causa dello ... Leggi la notizia su thesocialpost

