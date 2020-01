Veneto: 20 mila disoccupati over 30 trovano impiego con assegno per il lavoro (Di giovedì 16 gennaio 2020) Venezia, 16 gen. (Adnkronos) - Nell’ultimo anno in Veneto sono stati rilasciati 22 mila ‘assegni per il lavoro’, i voucher virtuali che consentono ai disoccupati over 30 di usufruire di servizi qualificati di informazione, orientamento, counseling e formazione e per il supporto all’inserimento o rei Leggi la notizia su liberoquotidiano

