Veneto: 20 mila disoccupati over 30 trovano impiego con assegno per il lavoro (2) (Di giovedì 16 gennaio 2020) (Adnkronos) - Una volta ottenuto l’assegno il beneficiario può attivarlo scegliendo, entro 30 giorni dal rilascio, uno dei 108 enti accreditati dalla Regione per i servizi al lavoro ammessi alla realizzazione degli interventi: complessivamente sono 400 le sedi disponibili sul territorio. L’86% degli Leggi la notizia su liberoquotidiano

Veneto mila Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Veneto mila