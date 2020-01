Vanessa Hudgens e Austin Butler si sono lasciati? Da Natale, nessuna foto insieme (Di giovedì 16 gennaio 2020) La storia d’amore tra Vanessa Hudgens e Austin Butler sarebbe arrivata al capolinea: fans in apprensione Vanessa Hudgens e Austin Butler hanno messo fine alla loro relazione, secondo quelle che sono le indiscrezioni degli ultimi giorni. I fans già il giorno di Natale avevano avuto una serie di dubbi su questa coppia. I due infatti, non pubblicano sui social network una foto insieme da diverse settimane. Non sarebbe la prima coppia che è scoppiata dell’inizio del 2020 perché in realtà, ce ne sono stati tanti altri. L’attrice trentunenne di Bad Boys for Life e l’attore di C’era una volta Hollywood probabilmente si sono lasciati per un motivo che non è stato ancora chiarito. Una vera e propria sorpresa in quanto nessuno si sarebbe aspettato questa fine. A dire il vero però, secondo alcune indiscrezioni già all’inizio di dicembre dei fans avevano messo in ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Vanessa Hudgens e Austin Butler si sono lasciati? Da Natale, nessuna foto insieme - - xAnxiousGirl : Raga cosa vuol dire che Vanessa Hudgens si è lasciata con Austin?!?!? Erano la mia unica certezza - Da5vi : @anygabrielly Adorei o visual Vanessa Hudgens Sneakernight -