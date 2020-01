Usa: Casa Bianca, ‘vergognoso impeachment dopo storico accordo con Cina’ (Di giovedì 16 gennaio 2020) Washington, 16 gen. (Adnkronos) – “dopo lo storico accordo con la Cina e il nuovo Nafta approvato oggi, i democratici ora leggono i loro vergognosi articoli di impeachment, che loro hanno fabbricato ad arte per fermare Donald Trump dal continuare i suoi successi in nome dell’America”. Così ha twittato la portavoce della Casa Bianca, Stephanie Grisham, mentre nell’aula in Senato iniziava formalmente il processo di impeachment contro Donald Trump. “Lui lavora, loro piagnucolano”, ha concluso.L'articolo Usa: Casa Bianca, ‘vergognoso impeachment dopo storico accordo con Cina’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

