Uomini e Donne, Ida Platano sceglie il vestito per le nozze? [Foto] (Di giovedì 16 gennaio 2020) Uomini e Donne, Ida Platano pubblica una storia mentre si trova in un negozio di abiti da sposa. Che le nozze siano dietro l’angolo? Guarda le Foto. Arrivano le ultime notizie riguardo ad una delle coppie più seguite del passato recente del trono over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri e sugli aggiornamenti del loro rapporto lontano dalle telecamere. L’ultimo aggiornamento riguarda il loro possibile matrimonio: ormai più di un mese fa Riccardo le ha dato l’anello. Lei lo ha sempre portato, come mostrano le loro Foto sui social, e sempre dai social abbiamo una nuovo aggiornamento. Uomini e Donne, Ida Platano sceglie il vestito per le nozze? 1 di 3 ... Leggi la notizia su 2anews

matteosalvinimi : Invece di girare il mondo per occuparsi di immigrati, Orlando farebbe bene a occuparsi delle migliaia di donne e uo… - matteorenzi : Visitando le missioni dei nostri soldati all’estero ho conosciuto storie bellissime e stretto mani di donne e uomin… - matteosalvinimi : Silenzio assoluto dal ministro della giustizia, mentre il Pd di Bonaccini ci regala i porti aperti, la cancellazion… -