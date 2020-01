Uomini e Donne, Anna Tedesco senza trucco: la foto (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sicuramente uno dei volti più amati di Uomini e Donne è Anna Tedesco: la dama in tv appare sempre in forma smagliante e perfettamente truccata, ma com’è senza make up? Sui social sono spuntate alcune foto. Anna Tedesco senza trucco Grandi occhi verdi e capelli biondi: Anna Tedesco col suo viso angelico è sicuramente una delle protagoniste più amate del dating show di Maria De Filippi, anche se sui social in molti si sono chiesti se la dama sarebbe altrettanto bella senza make up. La risposta è sì, e alcune foto sui social lo confermano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tedesco (@Tedesco Anna) in data: 29 Gen 2018 alle ore 3:58 PST Nonostante sia una bellissima donna, Anna Tedesco non è stata molto fortunata in amore: da una relazione con un uomo del suo passato ha avuto suo figlio, ma la storia è naufragata in un nulla di fatto. Al dating show di ... Leggi la notizia su notizie

