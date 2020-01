Unione Industriali Napoli, sostegno alle imprese in Est Europa: Incontro a Palazzo Partanna (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Lavorare in Est Europa: le Rappresentanze locali di Confindustria a sostegno delle imprese”: E‘ questo il tema del convegno in programma martedì 4 febbraio con inizio alle ore 14.00 a Palazzo Partanna, sede dell’Unione Industriali (piazza dei Martiri 58, Napoli). L’iniziativa, promossa dall’Unione Industriali Napoli e da Confindustria Est Europa in collaborazione con UniCredit, sarà aperta dagli indirizzi di saluto del presidente dell’Unione, Vito Grassi, e dall’introduzione del vice presidente dell’Unione con delega alla Promozione internazionale dell’Impresa napoletana, Giancarlo Schisano. Seguiranno gli interventi di: Luca Serena, presidente di Confindustria Est Europa (“Il ruolo delle Rappresentanze Internazionali e le opportunità di business nei 9 paesi aderenti alla Federazione”); Rocco Ferri, responsabile Progetto Neg per Confindustria Est Europa (“Neg East Gate – un ... Leggi la notizia su ildenaro

