Una Vita anticipazioni: TELMO e LUCIA in pericolo, ecco perché (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nell’arco delle prossime settimane di programmazione, i telespettatori di Una Vita assisteranno ad una storyline rischiosa che coinvolgerà l’ormai ex sacerdote TELMO Martinez (Dani Tatay) e la sua amata LUCIA Alvarado (Alba Gutierrez). Tutto comincerà quando l’uomo scoprirà dalla domestica Agustina (Pilar Barrera) che fra Guillermo (Quim Dotras) è stato ucciso da Filo, un criminale al servizio dello strozzino Jimeno Batán (Juan Carlos Talavera). Una Vita, news: TELMO disposto a tutto per scagionare Ursula Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni delle vicende ambientate nel quartiere di Acacias, sapete che Ursula (Montse Alcoverro) – grazie alle macchinazioni di Samuel Alday (Juan Gareda) – verrà ingiustamente accusata del sopracitato omicidio. Visto che nemmeno il commissario Mendez (David Garcia Intriago) crederà alla ... Leggi la notizia su tvsoap

NetflixIT : Lunga vita alla regina! (dell'inferno). La terza parte de Le terrificanti avventure di Sabrina arriva tra una setti… - s_parisi : Bonafede parla di 'feedback positivi su tenuta costituzionale' di abolizione prescrizione. Non si capisce cosa ci s… - RaiUno : 'Lenù io ti voglio bene, te ne vorrò sempre. Perciò ti auguro di provare, almeno una volta nella vita, quello che s… -