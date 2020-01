Un uomo ha rapinato un sexy shop a Roma (Di giovedì 16 gennaio 2020) Rapina ieri sera alle 18 in un sexy shop di viale Palmiro Togliatti, a Roma, dove un uomo, vestito di nero e con volto travisato, ha fatto irruzione nell'attività sfondando la porta posteriore del locale. Una volta dentro il rapinatore ha minacciato la cassiera e ha portato via il registratore di cassa con all'interno 100 euro. Subito dopo si è dato alla fuga. Sul posto i poliziotti del Reparto Volanti che, dopo aver raccolto la testimonianza della cassiera, hanno iniziato la caccia all'uomo. Leggi la notizia su agi

