UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 17 gennaio 2020 (Di giovedì 16 gennaio 2020) anticipazioni puntata 5420 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 17 gennaio 2020: Marina (Nina Soldano) aspetta la risposta da Valerio riguardo alla vendita delle quote di quest’ultimo nei Cantieri. La donna è molto in ansia… Fabrizio (Giorgio Borghetti) ha un aspro confronto (potenzialmente sconvolgente) con lo zio… Filippo (Michelangelo Tommaso) soffre sempre di più la situazione familiare e dovrà affrontare le sue più recondite paure. Raffaele (Patrizio Rispo), Guido (Germano Bellavia), Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) tentano di ricomporre il dissidio fra Renato (Marzio Honorato) e Otello (Lucio Allocca), ma le cose potrebbero non andare come auspicato… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 17 gennaio 2020 su Tv Soap. Leggi la notizia su tvsoap

