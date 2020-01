UE. Regimenti (Lega): “Green Deal penalizza Italia, Governo incapace” (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Le poche risorse destinate all’Italia per il Green Deal con il Fondo di transizione giusta, solo 364 milioni di euro in sette anni a fronte dei 900 che dovrà versarne, sono la conferma di come l’Europa sia lontana dalle esigenze di sviluppo e di crescita dell’Italia, che resta purtroppo figura di secondo piano nell’ambito delle politiche comunitarie. Questo grazie all’assoluta incapacità, strategica e operativa, del nostro Governo nel far valere le sue istanze”. Lo afferma l’eurodeputata della Lega Luisa Regimenti, a proposito del via libera del Parlamento europeo alla proposta della Commissione sul Green Deal. “Il Green Deal – aggiunge – punta a rendere l’Europa climaticamente neutra, ma allo stato attuale penalizza il nostro Paese, che è contributore netto al bilancio Ue. Non è questa la strada giusta per investire con profitto in economia verde e in uno sviluppo sostenibile a ... Leggi la notizia su romadailynews

Agenpress : Sanità, Regimenti (Lega): “In Italia pochi geriatri, Governo dimentica anziani' - tusciatimes : Sanità, Regimenti (Lega): 'In Italia pochi geriatri, il Governo dimentica gli anziani' - - fiodome : Commercio, Regimenti (Lega): 'Export Made in Italy a rischio per dazi Usa e 'Nutri Score'. UE agisca subito - RomaD… -