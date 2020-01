Turista attaccato da uno squalo perde un pezzo di gamba (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Turista tedesco stava tranquillamente nuotando in spiaggia quando è stato attaccato dal temibile predatore, che gli ha portato via un pezzo di gamba Stava nuotando in una delle più famose spiagge tailandesi il Turista tedesco attaccato da uno squalo. Il Turista tedesco 75enne, di nome Hans-Peter Malten, stando ai rapporti si sarebbe tuffato nella … L'articolo Turista attaccato da uno squalo perde un pezzo di gamba NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

