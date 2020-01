Tuchel: «Icardi? Non ha segnato, ma quanto lavoro difensivo…» VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tuchel, le parole dell’allenatore del Psg dopo la vittoria della sua squadra contro il Monaco imponendosi per 4-1 «Icardi è abituato a toccare pochi palloni durante una partita. Abbiamo comunque Di Maria, Neymar, e Mabppé che toccano tanti palloni, quindi c’è un buon mix. Mauro lavora per noi occupando gli spazi con disciplina e creando spazi per i compagni. Questo è molto importante per noi. Magari non ha segnato nelle ultime due gare ma ha fatto tanto lavoro difensivo. Non ci sono dubbi su Mauro». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

