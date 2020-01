Trump, l’impeachment passa al Senato. Pelosi: “Trump ha violato giuramento”. Lui risponde: “Le accuse sono una bufala” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dopo il via libera della Camera dei rappresentanti alla risoluzione per l’invio al Senato dei due articoli per l’impeachment, prenderà il via martedì 21 gennaio nel secondo ramo del Congresso il processo per la messa in stato d’accusa del presidente americano Donald Trump. Lo ha annunciato il capo della maggioranza in Senato, il repubblicano Mitch McConnell. La Camera, a maggioranza democratica e guidata dalla democratica Nancy Pelosi, ha approvato il testo con 228 voti a favore e 193 contrari, testo che prevede anche la nomina dei sette membri del Congresso che gestiranno l’accusa ed i fondi per gestirlo. A presiedere il processo al Senato sarà il capo della Corte Suprema, John Roberts. Per Trump le accuse sono di abuso di potere e ostruzione del Congresso, nell’ambito del cosiddetto Ucrainagate: avrebbe fatto pressioni su Kiev per indagare sul rivale democratico Joe Biden, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

