Truffa su vendita diamanti, sequestri per 34 milioni. Business da 500 milioni e oltre 300 raggirati (anche diversi vip) (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un Business da 500 milioni e oltre 300 persone raggirate. L’inchiesta per le truffe sulla vendita dei diamanti, chiusa lo scorso ottobre, oggi ha portato al sequestro di quote societarie e attività finanziarie per un valore di 34 milioni di euro, nei confronti di una holding finanziaria, la Magifin, e di società di distribuzione di diamanti, la Dpi da parte dei finanzieri di Milano. Tra le vittime, come già emerso, anche clienti vip come Vasco Rossi. Il sequestro preventivo è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pm Grazia Colacicco che che a breve potrà chiedere il processo per 87 persone fisiche e 7 società, tra cui anche gli istituti di credito Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps, BancaAletti. In passato furono già sequestrati, anche alle banche, circa 700 milioni. Tra le vittime anche l’industriale Diana Bracco, la conduttrice tv ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Falso profilo per la vendita di stufa a pellet - denunciato 30enne per Truffa : Tempo di lettura: 1 minutoLioni (Av) – I Carabinieri della Stazione di Lioni hanno deferito in stato di libertà un trentenne di Carife ritenuto responsabile di truffa . L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta dalla vittima che, in cerca di un buon affare, veniva attratta da un annuncio per la vendita di una stufa a pellet , pubblicato su Facebook: considerato l’ottimo prezzo, non esitava a contattare l’inserzionista sia per ...

Veneto Banca - il consorzio tra Consoli e altri 5 manager : “Vendita di titoli a condizioni inique - così Truffa vano i clienti e aggiravano controlli” : Contrordine. Non è stato il solo amministratore Vincenzo Consoli a orchestrare la gestione di Veneto Banca che ha portato al crack dell’istituto di credito e alla perdita di almeno un centinaio di milioni di risparmi delle famiglie. Ad operare è stata, secondo l’accusa, una vera e propria associazione per delinquere in doppiopetto, composta, oltre che dallo stesso Consoli , anche da alcuni dei manager di Montebelluna che erano usciti, ...

Una ‘500’ in vendita a prezzo conveniente : 55enne denunciato per Truffa : Tempo di lettura: 2 minutiMonteforte Irpino (Av) – I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un 55enne ritenuto responsabile del reato di truffa . L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta dalla vittima che, in cerca di un buon affare, veniva attratto dal prezzo oltremodo conveniente di una Fiat 500 in vendita su un noto sito di annunci on-line: non ...

Auto in vendita a un prezzo conveniente ma è una Truffa : denunciati due siciliani : Tempo di lettura: 1 minutoCalitri (Av) – I Carabinieri della Stazione di Calitri hanno deferito in stato di libertà un 28enne ed un 35enne della provincia di Catania, ritenuti responsabili del reato di truffa . L’attività svolta dai militari dell’Arma prende spunto dalla denuncia sporta dalla vittima che, in cerca di un buon affare, era stata attratta dal prezzo oltremodo conveniente di un’ Auto vettura in vendita su un noto sito di ...

Venezia : Gdf Jesolo scopre Truffa on line nella vendita auto : Venezia, 6 dic. (Adnkronos) - La Guardia di Finanza di Jesolo ha denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia 5 persone responsabili di una truffa nel settore del commercio on line di veicoli usati. A seguito dell’indagine, sono stati anche sequestrati 3 assegni circolari

