Tribuna Young, la promozione del Napoli per le scuole calcio (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Napoli lancia Tribuna Young. Una nuova promozione dedicata alle scuole calcio accreditate dalla Figc. Per i loro iscritti vedranno riservati alcuni posti al San Paolo già a partire dalla gara di Coppa Italia contro la Lazio e per tutto il girone di ritorno. Alla promozione si accede con una semplice procedura online, come spiegato sul sito della Società. Attraverso la compilazione di un modulo online sul sito ufficiale, si potranno ricevere dei codici promozionali con i quali acquistare tagliandi per la Tribuna Young (Distinti Inferiori) con una tariffa agevolata di €5, sia per gli accompagnatori, che per i giovani tesserati. L'articolo Tribuna Young, la promozione del Napoli per le scuole calcio ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

