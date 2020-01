Treofan Battipaglia, due interrogazioni di Piero De Luca ai Ministro (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBattipaglia (Sa) – “Difendiamo senza tregua il lavoro e lo sviluppo”: è quanto ha sostenuto, in una nota, il deputato salernitano del Pd, Piero De Luca, a sostegno della vertenza dello stabilimento Treofan di Battipaglia. “Ritengo indispensabile continuare a tenere alta l’attenzione sulla vicenda della Treofan di Battipaglia– ha detto il primogenito del presidente della Regione Campania, annunciando due interrogazioni parlamentari al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro- Ho chiesto, da un lato, che si convochi con urgenza un nuovo Tavolo al quale possano sedere le organizzazioni sindacali, i rappresentati dell’azienda e le istituzioni locali, dall’altro, che sia prorogata la Cassa integrazione straordinaria per i lavoratori dell’azienda”. Come ha fatto notare il parlamentare nel suo comunicato si tratta ... Leggi la notizia su anteprima24

