Trasformano la scuola in ospedale per aiutare koala orfani e feriti negli incendi in Australia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Gli incendi in Australia stanno causando davvero danni terribili agli animali e ai loro habitat, in particolare ai koala. Molti sono morti, molti sono feriti o sono rimasti orfani, senza una casa. E c’è chi in Australia ha pensato di trasformare una scuola in un ospedale per curare questi poveri animali in un momento così drammatico. L’associazione Adelaide koala Rescue è un’organizzazione senza scopo di lucro che da anni aiuta i koala in difficoltà. E continua a farlo ancor di più oggi che la popolazione australiana è devastata. L’organizzazione ha deciso di adattare le strutture della Paradise Elementary School, a nord-est di Adelaide, per potersi prendere cura degli animali in difficoltà. Ogni giorno un centinaio di volontari proveniente da tutta l’Australia lavora ... Leggi la notizia su bigodino

