Toyota Kinto, il nuovo brand per la condivisione e il noleggio a lungo termine (Di giovedì 16 gennaio 2020) Toyota ha deciso di inaugurare il nuovo anno con la presentazione di un servizio dedicato interamente alla mobilità, declinata in tutte le sue forme: dal noleggio a lungo termine al car sharing, dal car pooling a servizi in abbonamento. Con l’intento di accreditare sempre di più la propria offerta come “affidabile, semplice e sostenibile”, soprattutto. Il nuovo brand, pensato espressamente per il mercato europeo, si chiama Kinto e prende il nome da “Kintoun”, parola giapponese che in italiano sta per “nuvola volante”: Kinto, infatti, sarà strategico per condurre il costruttore asiatico a raggiungere l’obiettivo di trasformarsi a tutti gli effetti in una “mobility company”. Alcuni dei servizi confluiti in Kinto si conoscono già, ma con altre denominazioni: il primo è Kinto Share, che in Italia è presente a Venezia come Yuko, e dall’esordio del giugno 2018 ad oggi ha ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

