Tonali, scatto della Juve: Paratici offre 50 milioni (Di giovedì 16 gennaio 2020) Fabio Paratici si muove per Sandro Tonali: il dirigente bianconero ha messo sul piatto 50 milioni per anticipare la concorrenza La Juve si muove concretamente per Sandro Tonali. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, i bianconeri avrebbe fatto passi in avanti importanti nella corsa al centrocampista, con Fabio Paratici pronto a presentare la prima vera offerta. Il direttore dell'area tecnica della Juve sarebbe addirittura disposto a soddisfare le richieste di Cellino da 50 milioni di euro pur di assicurarsi le prestazione del classe 2000, corteggiato da tantissimi club in Italia e in Europa.

