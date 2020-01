Tonali Juventus, offerta shock: la conferma del “Corriere dello Sport” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tonali Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a spingere il piede sull’acceleratore per Tonali. Sul centrocampista del Brescia ci sarebbero solamente i bianconeri. Un affare che potrebbe entrare nel vivo già nelle prossime settimane in vista della prossima estate. La Juventus potrebbe mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da 50 milioni di euro. Tonali Juventus, l’affondo di Paratici: pronta la maxi offerta Come detto, i bianconeri sarebbero pronti ad offrire 50 milioni di euro al Brescia. Milan e Inter decisamente in ritardo sulla trattativa, con i bianconeri pronti a spingere il piede sull’acceleratore. Leggi anche: Pagelle Juventus Udinese 4-0: Dybala un fenomeno, bene De Ligt-Rugani L’affare Tonali potrebbe essere finanziato dalla possibile cessione di ... Leggi la notizia su juvedipendenza

