Tina Cipollari fatta fuori da Uomini e Donne: ‘Maria De Filippi ha già pronta la sostituta, ecco chi è…’ (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tina Cipollari e la lite con un uomo del pubblico Qualche giorno fa, in occasione del primo appuntamento settimanale del Trono over di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha avuto un acceso scontro con un signore del pubblico. Argomento di discussione è stata ancora una volta Gemma Galgani. Ovvero l’uomo ha preso le difese della dama dicendo all’opinionista di Maria De Filippi che non ci arriverà mai a 70 anni con lo stesso fisico della torinese. E a proposito di quest’ultima, dopo aver dato il ben servito a Juan Luis Ciano, ha iniziato a frequentare altri due cavalieri. E proprio mentre stava parlando l’ex moglie di Kikò Nalli che dalla platea si alza una voce contro di essa. Ovviamente non sono mancati i botta e risposta e il video è diventato virale. La vamp frusinate rischia il posto di opinionista a Uomini e Donne? E a proposito di Tina Cipollari, ultimamente ... Leggi la notizia su kontrokultura

