The 33 film stasera in tv 16 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming (Di giovedì 16 gennaio 2020) The 33 è il film stasera in tv giovedì 16 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The 33 film stasera in tv: cast La regia è di Patricia Riggen. Il cast è composto da Antonio Banderas, Cote de Pablo, Rodrigo Santoro, James Brolin, Juliette Binoche, Kate del castillo, Lou Diamond Phillips, Gabriel Byrne, Naomi Scott, Jacob Vargas. The 33 film stasera in tv: trama Il 5 agosto 2010 i minatori di servizio alla miniera di San José, nel deserto di Atacama, rimasero intrappolati a settecento metri di profondità dopo il crollo di una lastra di pietra che distrusse il tunnel di collegamento verso la superficie. Senza contatti con la superficie, ma soprattutto senza acqua né cibo, 33 minatori lottarono per sopravvivere per oltre due mesi. Le ansie dei familiari e le ... Leggi la notizia su cubemagazine

LongTakeIt : #WesAnderson e #TheFrenchDispatch: smentita la durata di quattro ore. ?? - RobbieNuud : @leo_the_teacher Ben fatto Leo, io sono ancora più radicale, arrivo a memorizzare le pubblicità che interrompono fi… - ModaCorriere : Blake Lively irriconoscibile su Instagram. Struccata e con il taglio a scodella per il film «The Rhythm Section» -