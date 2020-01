Tesla - Primo bozzetto dell'elettrica disegnata in Cina (Di giovedì 16 gennaio 2020) Annunciando i piani per la realizzazione di un centro di ricerca e sviluppo in Cina, la Tesla ha pubblicato un bozzetto di quella che potrebbe essere la nuova compatta del marchio. Durante l'evento organizzato per dare il via alle consegne delle Model 3 costruite nella Gigafactory di Shanghai, infatti, Elon Musk aveva annunciato l'arrivo di un modello globale progettato dal centro di design cinese.Ricorda la Model Y, ma è più corta. L'immagine è stata pubblicata sull'account WeChat della Tesla insieme all'annuncio per la ricerca di nuovi talenti cinesi nel campo del design. Le proporzioni sono molto differenti rispetto ai modelli attualmente in gamma, Model Y compresa. Rispetto a quest'ultima, il bozzetto presenta alcuni tratti simili, soprattutto nel frontale, ma propone dettagli personali, come la forma del posteriore, e appare decisamente più compatta. Alcune parti dell'auto, come i ... Leggi la notizia su quattroruote

CentralChartsIT : $TSLA #TESLA - Giornaliero: Attualmente la tendenza rialzista è molto forte per TESLA INC.. Fino a quando il corso… - alfrig409 : RT @luigiluccarini: @federicoGuidi6 @massimogara #Tesla ieri ha sfondato il muro dei 500$ Non c'è assurdo nelle limitazioni delle auto a ga… - mauriziofabi99 : RT @luigiluccarini: @federicoGuidi6 @massimogara #Tesla ieri ha sfondato il muro dei 500$ Non c'è assurdo nelle limitazioni delle auto a ga… -