Tesla - Meno incentivi negli Usa, si dimezzano le vendite in California (Di giovedì 16 gennaio 2020) La graduale scomparsa degli incentivi federali statunitensi per l'acquisto di auto elettriche rappresenta da mesi un punto interrogativo per le attività commerciali della Tesla. Ora ci sono anche i numeri a dimostrare quanto paventato da analisti e osservatori di mercato. Secondo un report della Dominion Enterprise (azienda specializzata nella raccolta e nell'analisi delle immatricolazioni nei registri pubblici statali), la Casa di Palo Alto ha riscontrato nel quarto trimestre del 2019 un calo delle vendite in California di quasi il 50%. I numeri e le cause. Nello specifico, sono state 13.584 le Tesla immatricolate nel Golden State, il 46,5% in Meno rispetto al corrispondente periodo del 2018, con le registrazioni della Model 3, pari a 10.694 unità, sostanzialmente dimezzate. Il calo è legato ai particolari criteri di applicazione degli incentivi fiscali. Fino al 31 ... Leggi la notizia su quattroruote

mario_guermandi : @DaniR64 @vitosemeraro7 @sole24ore Ho la convinzione che qualsiasi altro asset strategico, come la guida autonoma,… - matt_dtd : @teobadini @Tesla @Sgnoogle @teobadini diciamo che sto sperando che la versione prismlensfx costi meno così da prenderlo al volo ahaha - antoniocensabel : Tesla ‘vale’ in borsa più di Ford e Gm messe insieme, anche se fattura 12 (dodici) volte meno I CONTI NON TORNANO?? -