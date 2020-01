Terremoto in provincia di Catania: nuova scossa vicino a Bronte (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Sicilia trema ancora: dopo la scossa di mercoledì 15 gennaio nell’Acese, un Terremoto di magnitudo pari a 2.5 sulla scala Richter ha colpito la provincia di Catania, vicino a Bronte. Secondo le rilevazioni dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Roma, la scossa aveva una profondità di 11 chilometri. Inoltre, la scossa aveva come epicentro un territorio a pochissima distanza da Bronte (3 chilometri) ed è stato avvertito in tutta la provincia. DATI #RIVISTI #Terremoto ML 2.5 ore 02:21 IT del 16-01-2020 a 3 km SW Bronte (CT) Prof=11Km #INGV 23779741 https://t.co/fFRGABmM4L — INGVterremoti (@INGVterremoti) 16 gennaio 2020 Catania, Terremoto a Bronte Una scossa di Terremoto di magnitudo pari a 2.5 sulla scala Richter ha colpito la Sicilia (Bronte, in provincia di Catania) nello notte fra il 15 e il 16 gennaio. Il sisma si è verificato a 3 chilometri da Bronte alle ore ... Leggi la notizia su notizie

