Tennis, Matteo Berrettini sconfitto da Stefanos Tsitsipas nel torneo di esibizione del Kooyong Classic 2020 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ultimo giorno di incontri nel torneo di esibizione del Kooyong Classic 2020 in Australia. Matteo Berrettini, dopo essersi imposto ieri contro il padrone di casa Marc Polmans in due set con il punteggio finale di 6-4 6-4, si è dovuto arrendere nel match conclusivo della rassegna australiana, che lo vedeva opposto al n.6 del mondo Stefanos Tsitsipas. Vittoria del greco in 1 ora e 50 minuti di partita per 7-6 (4) 7-6 (6) in un confronto molto equilibrato, come dice lo stesso score. Pertanto, al di là del riscontro conclusivo, le indicazioni in vista degli Australian Open 2020 (20 gennaio-2 febbraio) per il romano non sono di certo funeree, considerando anche il piccolo infortunio agli addominali di questo inizio d’annata, che lo ha costretto a non prendere parte all’ATP Cup con i colori dell’Italia. Nel primo set si seguono i turni al servizio con grande regolarità e ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Tennis, Matteo Berrettini sconfitto da Stefanos Tsitsipas nel torneo di esibizione del Kooyong Classic 2020 - Fprime86 : RT @federtennis: 'Anche da top10 continuo a vivere la mia vita con lo stesso atteggiamento, la stessa adrenalina e la stessa voglia di fare… - apicella57 : RT @federtennis: 'Anche da top10 continuo a vivere la mia vita con lo stesso atteggiamento, la stessa adrenalina e la stessa voglia di fare… -