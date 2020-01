Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Annabelle avvelena Denise ma… (Di giovedì 16 gennaio 2020) Uno dei momenti più drammatici della storia di Tempesta d’amore sta per arrivare. Tra pochi giorni nelle puntate italiane della soap assisteremo alla nascita di un diabolico piano destinato ad avere conseguenze tragiche e segnare per sempre le vite di molti personaggi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Annabelle decide di uccidere Denise Annabelle, Denise e Joshua, Tempesta d’amore © ARD/Christof Arnold Chi pensava che con il tempo la gelosia di Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) nei confronti della sorella sarebbe diminuito sta per ricredersi. Non contenta di aver fatto credere che Denise Saalfeld (Dieter Bach) non sia figlia naturale di Christoph (Dieter Bach) e di avere addirittura assoldato un “finto padre” per la sorella, la bionda dark lady deciderà infatti di proseguire la ... Leggi la notizia su tvsoap

