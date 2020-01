Telemarketing selvaggio, registro delle opposizioni per numeri mobili in arrivo entro fine anno (Di giovedì 16 gennaio 2020) Quante volte al giorno, ma spesso anche di sera e nei week-end, venite importunati da operatori di Telemarketing che vi propongono nuove tariffe e prodotti? Il cosiddetto Telemarketing selvaggio è purtroppo una vera e propria piaga in Italia, difficile da disciplinare ma davvero molto, molto fastidiosa. Fortunatamente nel pre-consiglio dei Ministri tenutosi martedì scorso si è ripreso a parlare della necessità di modificare l’attuale regolamento per consentire agli utenti di inserire in elenco anche il proprio numero di cellulare. In realtà la legge italiana n.5 dell’11 gennaio 2018, aveva già modificato il funzionamento del registro delle opposizioni, prevedendo la possibilità di inserirvi anche i numeri di telefono mobili. Purtroppo però il decreto attuativo ha limitato l’inserimento ai numeri fissi (attenzione però, solo se il numero è inserito in un elenco ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

