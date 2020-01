Tangenti sanità Lombardia, Lady Dentiera condannata a 12 anni. Annunciato ricorso in appello (Di giovedì 16 gennaio 2020) I giudici le hanno inflitto due anni in più di quanto richiesto dall’accusa. Ricorrerà in appello Maria Paola Canegrati, l’imprenditrice condannata a 12 anni per Tangenti nella sanità, sentenza emessa ieri pomeriggio dal Tribunale di Monza, al termine di sette ore di camera di consiglio. Per Canegrati, al centro di un’inchiesta sulla corruzione nei servizi odontoiatrici negli ospedali lombardi, e per questo soprannominata Lady Dentiera, il procuratore Aggiunto Manuela Massenz aveva chiesto dieci anni. L’inchiesta Smile sul giro di Tangenti connesse ai servizi odontoiatrici negli ospedali lombardi, condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, aveva portato alla luce il legame con l’ex presidente della commissione sanità di Regione Lombardia Fabio Rizzi e il suo braccio destro Mario Longo (entrambi hanno patteggiato una condanna a due anni), i quali l’avrebbero ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

romi_andrio : RT @romi_andrio: Tangenti e corruzione nella sanità: condannata a 12 anni Lady Sorriso - romi_andrio : Tangenti e corruzione nella sanità: condannata a 12 anni Lady Sorriso - romi_andrio : @RepubblicaTv @repubblica Ieri al processo tutto Lombardo 100%,sanita Lombardia 12 anni di reclusione X Paola caneg… -